Альпака с лицом Джокера: посетителя фермы напугало животное с необычным раскрасом

Сегодня, 04:40 \\ Общество

Житель Японии рассказал своим подписчикам в Твиттер о том, как его напугал альпака с лицом Джокера. На парнокопытных он смотрел в качестве посетителя одной из ферм. Но одна особь вызывала жуткие чувства.

 Пользователь соцсети Твиттери из Японии, который зарегистрирован под ником d_d_osorezan, опубликовал на своей странице фотографии из поездки на ферму, где разводят альпак. Мужчина рассказал, что одна из особей с необычным раскрасом очень его напугала.

Житель Японии подкрепил свои слова фотографиями, на которых запечатлена альпака. Он признался, что его сердце в буквальном смысле останавливается, когда он смотрит на парнокопытное с человеческим лицом.

Пользователи Сети согласились, что лицо альпаки выглядит как гримаса из фильмов ужасов. Многие отметили, что животное с необычным раскрасом похоже на отрицательного героя кинолент – Джокера. Особой остроты образу добавляет своеобразная «прическа» в хипсерском стиле.

 Посетитель фермы обратил внимание на то, что при увеличении фотографии лицо альпаки становится еще более зловещим и устрашающим.

В Сети публикация альпаки с лицом Джокера набрала более 37 тыс. лайков.

Между тем, традиционно альпаки считаются милыми и симпатичными животными, которые вызывают исключительно приятные эмоции.

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Автор - Мария Титова
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