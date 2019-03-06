В России предлагают отказаться от городских летних лагерей для детей

Российский политик и министр просвещения РФ Ольга Васильева предлагает отказаться от городских летних лагерей для детей. В качестве альтернативы были предложены сезонные лагеря. Информацию об этом передает РИА «Новости».

На прошедшем совещании президента РФ с членами правительства Ольга Васильева выступила с инициативным предложением. Министр просвещения озвучила идею, которая касается летних лагерей для детей на территории города. От них было предложено отказаться или сократить до минимума.

Согласно статистическим данным, традиционно в городских лагерях, которые базируются на территории школьных учреждений, отдыхают каждое лето 2,8 млн детей, что составляет 48%.

Васильева рассказала, что в планах существует идея о том, чтобы сократить данное количество хотя бы до 1 млн. Но при этом дети не будут предоставлены сами себе.

Вместо городских лагерей должны появиться сезонные. Их планируют воздвигать из быстро сооружаемых конструкций. Один такой лагерь обойдется государству в 220 млн. За смену он сможет принять 700 человек. Васильева отметила, что данную практику уже внедрили на территории Нижегородской области.

Помимо быстро возводимых лагерей был предложен вариант с развитием в России палаточных лагерей. Стоимость организации такого отдыха для детей не будет составлять больших затрат.