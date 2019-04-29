Из халифата на ТВ. Варвара Караулова может начать медийную карьеру

Сегодня, 01:40 \\ Общество

Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к террористам, поделилась впечатлениями от пребывания в женской исправительной колонии и сделала первые шаги на пути к медийной карьере.

Как известно, попытка вступить в ряды членов террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ) в 2015 году стоила бывшей студентке МГУ отбывания наказания в женской колонии общего режима.

По словам Карауловой, приведённым ФАН, она ожидала встретиться там лицом к лицу с озлобленными и агрессивными женщинами, однако была приятно удивлена. Несмотря на то, что в стенах колонии жизнь была действительно суровой, люди там ей встречались разные. При этом оказались среди них и приятные личности, с которыми она хорошо и довольно близко общалась. Кроме того, как отметила Караулова, в целом отношение к ней в колонии было хорошим.

После отбывания наказания девушка уделяет много времени общению с прессой и телевидением, с готовностью даёт интервью всем желающим и говорит о планах по созданию блогов в Instagram и YouTube, с помощью которых намерена поделиться своим печальным опытом и образумить российских женщин, помышляющих о переезде на территории, подконтрольные халифату и собирающихся связать жизнь с террористами.

Вероятно, вскоре российское интернет-пространство примет в свои ряды новую медийную личность.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Автор - Анна Сар
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