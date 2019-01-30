К одиннадцати туз: В Краснодаре учительница музыки популяризирует блатной шансон

Вчера, 19:31 \\ Общество

Заменить любовь детей к классике и высокой культуре педагог решила «зоновскими» песнями.

В Краснодаре учительница музыки решила воспитывать детей по совершенно иным от привычных правил. Среди своих учеников она популяризирует блатной шансон и не имеет ничего против того, чтобы вместо произведений Чайковского или, к примеру, Шостаковича они слушали «Владимирский централ» Михаила Круга. Несмотря на то, что произошедший инцидент вылился для нее в дисциплинарное замечание, ситуация куда глубже, чем может показаться на первый взгляд.

О школе №84 из Краснодара узнали сравнительно недавно, когда социальные сети облетел ролик, в котором учительница музыки дает возможность исполнять одну из песен в жанре шансона. Выбор пал на «Владимирский централ», который дети с удовольствием стали петь. Потому слова «к одиннадцати туз» стали звучать на уроке, на котором популяризировалась совсем не та музыка, которая необходима детям в таком возрасте. Смешно и то, что урок был посвящен сравнению французского и российского шансона. И если первый еще возможно отнести к конкретной культуре, то второй слушать стоит только в определенном возрасте, чтобы избежать психологической травмы.

Остается надеяться, что подобных досадных ошибок учительница более не допустит. Детям явно следует прививать куда более полезные привычки в музыке. Теперь, когда о ситуации узнали по всей России, уроки музыки наверняка станут менее «тюремно» ориентированными.

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Автор - Виталий Малина
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