Столичные ветераны оценили роль школьных музеев в патриотическом воспитании

В ходе прошедшего в четверг, 25 апреля селекторного совещания столичного Депобразования выступил Владимир Долгих. Председатель Московского городского совета ветеранов в своем выступлении высоко оценил роль образовательного ведомства мегаполиса в деле патриотического воспитания молодежи и подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ.

Как сообщил Владимир Долгих, в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ состоится несколько десятков мероприятий. Они выполнят важную функцию просвещения молодежи о трудном пути к Победе, который прошли советские люди.

Особую роль в идеологическом воспитании молодежи играют музеи. Так, на 27 апреля запланировано проведение в Музее Победы на Поклонной горе Первого слета активистов школьных музеев Москвы. А вскоре после этого школьные музеи получат собственную сменную экспозицию в Музее Победы.

По словам главы московского Депобразования Исаака Калины, подотчетное ему ведомство сделает так, чтобы ветераны не были озабочены тем, что в какой-то школе может быть что-то упущено в важнейшей работе по связи поколений. Министр пригласил ветеранов посетить 6 мая традиционный Парад Кадетского движения Москвы на Поклонной горе.







