Косаток и белух не выпустили из приморской "китовой тюрьмы"

Сегодня, 10:53 \\ Общество

На сегодняшний день бухта «Средняя», так же известная, как «Китовая тюрьма» продолжает содержание морских млекопитающих.

 

По заверению ветеринара, состояние белух и касаток удовлетворительно. Иван Белокобыльский следит за состоянием незаконно выловленных животных.

В центре находится 10 косаток и 87 белух. От имени руководства старший тренер морских млекопитающих Андрей Носонов заявил, что они полностью в порядке. Также он высказался по поводу заявлений защитников животных, добавив, что еще три белухи, которых здесь содержали ранее, уплыли через прореху в сети.

Возбуждено уголовное дело по статьям «О незаконном вылове водных биологических ресурсов» и «О жестоком обращении с животными». Специалисты отметили, что косатки и белухи за проведенное в неволе время отвыкли от самостоятельного жизнеобеспечения, поэтому возвращать их в море сейчас нет никакого смысла. "Если выпустить их, по моему мнению, две трети не выживут", сообщил тренер.

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