Костромичам предлагают связаться с Господом online

Сегодня, 09:47 \\ Общество

В конце февраля жителей Костромы шокировала необычная реклама. В социальных сетях всплывают сообщения, которые предлагают поддержать связь С Господом в online-режиме.

 

Скорее всего, предложения были адресованы православным горожанам Костромской области, особо занятым для личного посещения церкви.При переходе на ссылку за определенную сумму можно выбрать молитвы, за любого человека « одновременно в 5, 10 или же сразу 50 храмах».

Каждый человек, являющийся церковным прихожанином поймет, в чем подвох, а где реальный подход. Николай – священник костромской епархии прокомментировал данное объявление тем, что если вера человека настолько слаба, что ее хватает только на нажатие кнопок, то никакой надежды тут быть не должно.

Стоит заметить, что услуга не из дешевых, и рассчитана на тот тип людей, у кого нет времени на посещение храма лично. К примеру поставить одну свечу без личного присутствия будет стоить 200 рублей. А вот прочтение молитвы будет составлять несколько тысяч рублей.

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