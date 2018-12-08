Длинные выходные: Роструд напомнил, как отдыхаем 8 Марта

Сегодня, 08:52 \\ Общество

В 2019 году страну ждут трехдневные праздники. А связано это с тем, что 8 марта выпадает на пятницу. Последним рабочим днем станет четверг. Согласно Трудовому кодексу его также решено было сократить на час.

 

Рабочая неделя начинается в понедельник 11 марта. Однако выходные будут лишь у тех, чья рабочая неделя составляет пятидневку. У кого ненормированный рабочий график, в основном, это специалисты в творческой сфере, возьмут отгулы за 7 и 8 марта, предварительно согласовав график с руководством. 8 марта в России официальный праздник.

В наши дни 8 марта это символ уважения, любви и нежности. Это день матерей, бабушек, дочерей, жен, сестер. 8 марта стал красным днём календаря в 1966 году. В СССР это связано с маршем протеста, который организовали сотрудники текстильной фабрики. Девушки стали протестовать против жестких условий труда и невысоких зарплат. Женский праздник объявили выходным днём.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

«Путин помоги убрать кучю»: Карельского депутата могут наказать за послание на снегу

 Депутат решил привлечь внимание главы государства и местных чиновников на проблему затопления домов водой от большого снежного сугроба, который отказываются убирать. Чиновник посчитал, что послание...

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии

 Когда разговор заходит о людях «за 50», первое, о чем мы подумаем, так это о сидящих...

Косметолог подтвердила, что Стеша Маликова увеличила губы

 Хотя дочь знаменитого российского певца Дмитрия Маликова не хочет признаваться, что ее...

«Состав не проверяется»: мясник с 30-летним стажем прокомментировал проверку пельменей в России

 Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявил, что в пельмени не...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ