Длинные выходные: Роструд напомнил, как отдыхаем 8 Марта

В 2019 году страну ждут трехдневные праздники. А связано это с тем, что 8 марта выпадает на пятницу. Последним рабочим днем станет четверг. Согласно Трудовому кодексу его также решено было сократить на час.

Рабочая неделя начинается в понедельник 11 марта. Однако выходные будут лишь у тех, чья рабочая неделя составляет пятидневку. У кого ненормированный рабочий график, в основном, это специалисты в творческой сфере, возьмут отгулы за 7 и 8 марта, предварительно согласовав график с руководством. 8 марта в России официальный праздник.

В наши дни 8 марта это символ уважения, любви и нежности. Это день матерей, бабушек, дочерей, жен, сестер. 8 марта стал красным днём календаря в 1966 году. В СССР это связано с маршем протеста, который организовали сотрудники текстильной фабрики. Девушки стали протестовать против жестких условий труда и невысоких зарплат. Женский праздник объявили выходным днём.