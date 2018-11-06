Москва вошла в список городов РФ, куда ездят отдыхать женщины с детьми

Статистика такова, что женщины, у которых есть маленькие дети, чаще приобретают именно экскурсионные поездки.

Первое место среди городов, пользующихся наибольшим спросом среди путешественников данной категории занимает Санкт-Петербург. В среднем время нахождения в отелях которого составляет около пяти суток. Стоит заметить, что бронирование номеров в среднем обходится в 3 тысячи рублей за ночь.

На втором месте находится Москва. Здесь мамы и их малыши остаются и смотрят достопримечательности три с половиной дня, затрачивая в среднем 3,7 тысяч рублей в сутки.

Следом идет Казань, куда приезжают также на три дня для посещения увлекательных экскурсионных туров.

Отмечается, что женщины с детьми в равной степени обожают совершать поездки на море, отдыхая на пляжу от шести до десяти дней. Отпуск направлен на расслабление, полноценный отдых от повседневных дел, обмен опытом и его получение, а также на достижение внутренней и внешней гармонии.