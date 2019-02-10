Блогер опубликовал 12 качеств идеальной женщины и спровоцировал скандал

Сегодня, 06:58 \\ Общество

Блогер Александр Кортес в своей социальной сети опубликовал список качеств, которыми должна обладать идеальная женщина. Тем самым он спровоцировал женский пол и о нем заговорили в новостях.

 

Простой тренер и блогер Александр в Twitter решил опубликовать запись, где были указаны 12 качеств, которыми должна обладать идеальная девушка. По его словам, он должна быть красивой, стройной, изящной леди с длинными волосами, женственной, модно одеваться и всегда быть накрашенной, также он подчеркнул, что девушка должна прислушиваться у мужчине и любить его.

Правда, вот женский пол с негативом подошел к завышенным требованиям мужчины и не оценили его пожелания. На почве такой необычной ситуации и произошел конфликт.

Его запись очень быстро разлетелась по социальной сети и набрала около 10 тысяч лайков, а комментариев насчиталось около 17 тысяч.

Конечно, многие пользователи отнеслись к записи Кортеса с шуткой, а вот некоторые приняли слишком серьезно. «Ты говоришь о том, как должна выглядеть идеальная девушка, а вот как ты выглядишь по ту сторону экрана?» - прокомментировала одна из подписчиц.

Пользователи высказались автору, якобы если девушка должна меть такие качества, то и мужчина должен быть идеальным и потребовали от автора личные фотографии.

Александр не стал таить и открыл завесу тайны, но, кажется, сделал только хуже и вызвал еще больше негатива. «Именно поэтому я люблю девушек», - так написала другая подписчица.

Некоторые решили освоить навыки фоторедактора и использовали для этого фотографии Кортеса.

К счастью, Александр Кортес решил не уделять огромного внимания на негативные комментарии своих поклонников

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Автор - Екатерина Браун
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