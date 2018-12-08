Экскурсии по «местам Скрипалей» пользуются популярностью у туристов из России и Китая

В туристическом центре Солсбери сообщают, что у туристов из России и Китая пользуются популярностью экскурсии по «местам Скрипалей». Однако в городе пытаются избавиться от сомнительной репутации. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Стив Шарп, как специалист туристического центра Солсбери, рассказал, что у туристов пользуются популярностью экскурсии по «местам Скрипалей». Преимущественно интерес к таким турам проявляют граждане России и Китая.

Туристы желают увидеть ту самую скамейку, где были найдены отец и дочь, а также посетить места где Скрипали ели и где бывали.

Но в туристическом центре отвечают, что проведение подобного рода экскурсий для них не интересно. Это не является тем фактом, который достоин увековечивания. По мнению Шарпа, Солсбери привлекателен для туристов не только скандалом с отравлением Скрипалей. Поэтому в туристическом центре намерены вернуть городу прежнюю репутацию.

Напомним, что в марте 2018 года в Солсбери был отравлен Сергей Скрипаль (бывший офицер ГРУ) и его дочь Юлия. Лондон обвинил в отравлении Москву. Однако никакой конкретной доказательной базы предоставлено не было.