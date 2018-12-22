Законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков

Сегодня, 03:38 \\ Общество

Вячеслав Володин вместе с группой депутатов нижней палаты парламента предложили ввести законопроект законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков.

 

Льготный период будет составлять срок до 6 месяцев для того, чтобы люди, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях могли получить возможность приостановки выплат или же уменьшение их размера. Как указано в законопроекте, рассмотрение обращений о предоставлении каникул будет происходить в период пяти дней. Однако закон не обязывает банки оказывать эту услугу своим клиентам.

Основаниями для получения отсрочки могут стать потеря работы, получение инвалидности I и II группы и потеря кормильца. Кроме того, на получение каникул можно претендовать в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году реализация национальных проектов.

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