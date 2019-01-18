Симоньян: всю зарплату отдаю на благотворительность

Маргарита Симоньян – российская журналистка и медиаменеджер сообщила, что всю свою зарплату решила направить на благотворительность.

Маргарита Симоньян была назначена главредом в декабре 2005 г. в возрасте 25 лет. С апреля 2011 г. по февраль 2012 г. она вела еженедельную аналитическую программу «Что происходит?» на РЕН ТВ. В июне 2011 г. Симоньян стала членом совета директоров «Первого канала». С октября по ноябрь 2012 г. она вела колонку на радиостанции «Коммерсантъ FM». С 17 февраля по 23 июня 2013 г. была ведущей ток-шоу на НТВ «Железные леди». Также девушка открыла Благотворительный фонд «СИМОНЯН»

«Я работаю на государство и моя зарплата - это государственные деньги, я их отдаю людям, мне так спокойней» - объяснила свое решение девушка.

Она пояснила, что считает это для себя правильным, и отметила, что благодаря успешности ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, супруги "не нуждаются".