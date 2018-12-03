Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии.

Сегодня, 02:28 \\ Общество

Когда разговор заходит о людях «за 50», первое, о чем мы подумаем, так это о сидящих возле подъезда бабушках. Но кто сказал, что старость должна быть именно такой?

 

Считается, что с выходом на пенсию активной социальной жизни настает конец. Никаких событий, и поездок. Но есть люди, которые решили сломать стереотипы о «жизни на пенсии».

Например пенсионерка из Англии в возрасте 101 года раз за разом покоряет самый высокий небоскреб Англии. Столь экстремальный способ она выбрала для благотворительности.

А вот автоконструктор из Киева создает мини-автомобили на электронных двигателях. В возрасте 73 лет Эдуард Рудик следует своей мечте – серийный выпуск авто. Это позволило бы мужчине снизить цену практически в половину.

Современные пенсионеры не сидят на месте, ведь возраст не является преградой для новых хобби и развлечений. Сегодня женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, а мужчины посещают спортзалы и путешествуют.

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