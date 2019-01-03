Липовый Герой Советского Союза из Саратова

Полиция Саратова задержала 55-летнего учителя колледжа кулинарного искусства, выкупившего муляжи государственных наград, стоимостью около двух тысяч рублей каждая. Эльданиз Ибадов изображал Героя Советского союза, он утверждал, что звания были получены за участие в военных действиях Афганистана.

Мужчина был частым гостем военно-патриотических мероприятий, где неотъемлемой частью его обмундирования служил китель полковника, знаки отличия, а также военные награды, в числе которых была звезда Героя Советского Союза и орден Ленина. В то время как прав на ношение наград и обмундировки он не имел.

Подозрений «самозванец» не вызывал до тех пор, пока слухи не дошли до депутата саратовской городской думы. Александр Янклович вызвал «героя» на «беседу».

По результату проверочных бесед составили административный протокол, в качестве наказания решили ограничиться предупреждением, либо штрафом. Со своей должности мужчина уволился по собственному желанию.