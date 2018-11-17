У пожилой пары немцев забрали мопса за долги и продали его через интернет

Сегодня, 21:46 \\ Общество

Домашний питомец оказался самым ценным, чем владели хозяева-должники, кроме инвалидной коляски, которую изъять не удалось.

 У пожилой пары немцев в городе Ален забрали мопса за долги и продали его через интернет. На известной торговой площадке Ebay за чистокровную собаку запросили 750 евро. Новым хозяином мопса после пожилой семьи стала офицер полиции Микаэла Джордан. Сообщается, что задолжавшие жители Германии, у которых забрали мопса, также не оплачивали налог на домашнее животное.

Однако будущее дорогостоящего чистокровного мопса, которого продали по очень низкой цене, оказалось не таким радужным. Питомец пережил 4 операции вдали от Алена, так как новая хозяйка Джордан нашла у него инфекцию глаз, глисты и многое другое, о чем в объявлении о продаже в интернете не было сказано. Теперь полицейская намерена взыскать с местных властей, продавших мопса, 1,8 тыс. евро, а также 750 евро за покупку собаки.

На изъятие мопса у пожилых немцев за долги смутило некоторых местных представителей власти. Они пообещали начать расследование. Тем временем, новая хозяйка отдавать мопса не торопится. Женщина привыкла к животному, а ситуацию с компенсацией убытков намерена довести до конца.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

«Путин помоги убрать кучю»: Карельского депутата могут наказать за послание на снегу

 Депутат решил привлечь внимание главы государства и местных чиновников на проблему затопления домов водой от большого снежного сугроба, который отказываются убирать. Чиновник посчитал, что послание...

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

Елизавета II лишила принца Чарльза права на корону Великобритании

Глава правящей династии Великобритании в связи с преклонным возрастом в ближайшие годы...

Звезда "Не родись красивой" пыталась увести Владимира Машкова из семьи

 Именно из-за него в свое время Ольга Ломоносова вернулась в Москву и поступила в...

На 65-м году жизни умер муж Божены Рынской и один из основателей «НТВ» Игорь Малашенко

По словам Ксении Собчак, которая узнала о смерти Игоря Малашенко, после услышанного ей...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ