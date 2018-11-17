У пожилой пары немцев забрали мопса за долги и продали его через интернет

Домашний питомец оказался самым ценным, чем владели хозяева-должники, кроме инвалидной коляски, которую изъять не удалось.

У пожилой пары немцев в городе Ален забрали мопса за долги и продали его через интернет. На известной торговой площадке Ebay за чистокровную собаку запросили 750 евро. Новым хозяином мопса после пожилой семьи стала офицер полиции Микаэла Джордан. Сообщается, что задолжавшие жители Германии, у которых забрали мопса, также не оплачивали налог на домашнее животное.

Однако будущее дорогостоящего чистокровного мопса, которого продали по очень низкой цене, оказалось не таким радужным. Питомец пережил 4 операции вдали от Алена, так как новая хозяйка Джордан нашла у него инфекцию глаз, глисты и многое другое, о чем в объявлении о продаже в интернете не было сказано. Теперь полицейская намерена взыскать с местных властей, продавших мопса, 1,8 тыс. евро, а также 750 евро за покупку собаки.

На изъятие мопса у пожилых немцев за долги смутило некоторых местных представителей власти. Они пообещали начать расследование. Тем временем, новая хозяйка отдавать мопса не торопится. Женщина привыкла к животному, а ситуацию с компенсацией убытков намерена довести до конца.