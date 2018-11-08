Жителей Петербурга удивило неожиданное появление ласки в Приморском районе

Белое животное среди сугробов снега с трудом заметила местная жительница, запечатлев зверька на видео.

Жителей Петербурга сегодня удивило неожиданное появление ласки в Приморском районе. Белый зверек прятался на фоне сугробов в районе улицы Мебельной около дворца «Олимпийские надежды».

Появление белой ласки в северной столице стало для жителей неожиданным. В сети принялись обсуждать, как следовало поступить со зверьком. Некоторые предлагают поймать животное и выпустить в лес, который и так располагается недалеко. Другие жители Петербурга голосуют за передачу ласки в зоопарк. Многих также взволновал тот факт, что ласка, попавшая в Приморский район, оказалась среди уличного мусора.

Один из пользователей заметил, что обнаруженный зверь относится к каменным куницам. Один из комментаторов предостерег владельцев транспортных средств в Приморском крае, так как ласки и подобные ей зверьки грызут провода под капотом авто. К примеру, в Германии для таких ситуаций существует специальный отпугиватель.

Ранее в этом месяце в Санкт-Петербурге был замечен дикий горностай. В январе на Тихрецком проспекте местных жителей удивил появлением ястреб.