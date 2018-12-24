68-метровая статуя Иисуса Христа украсит Владивосток

Сегодня, 20:53 \\ Общество

Монумент, похожий на тот, что возвышается в Рио-де-Жанейро, планируется установить на Крестной сопке.

 68-метровая статуя Иисуса Христа украсит Владивосток. Идею установки монумента и утверждение места под него обсудили на днях местные власти и представители «Вятского посада». Сообщается, что рядом со статуей Иисуса Христа появится также новый храм Преподобного Сергия Радонежского и парковочная зона. Храм сможет принять у себя около 100 человек.

В качестве места для 68-метровой статуи Иисуса Христа во Владивостоке был выбран мыс Эгершельд и видовая площадка сопки Крестовой, расположенная на нем. Цель инициаторов проекта – создать духовный символ единения русского народа, «освещение крестным знамением» и благословение всех кораблей, прибывающие в РФ и отплывающих из нее.

Внутри 68-метровой статуи Иисуса Христа сделают помещения для лекций, выставок, а также подъемные лифты для того, чтобы оказаться на смотровой площадке.

Раньше на сопке Крестовой хотели поставить монумент Владимиру Ленину. Однако все же выбор сделан в пользу Христа. Статуя, которая будет выше монумента в Рио на 30 метров, украсит Владивосток, делая его привлекательнее для туристов.

На интернет-ресурсе проекта «Вятский посад» запись о том, что во Владивостоке появится новая статуя, сейчас недоступна. Неизвестно, связано ли это с тем, что проект, возможно, отменили. Однако у СМИ не удалось взять разъяснения у представителей центра «Вятский посад».

Ранее в Крыму в городе Мирмекий близ Керченского пролива обнаружили мраморную статую времен античности.

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Автор - София Волкова
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