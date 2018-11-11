Ветер с севера несет за собой больше дыма. Такая тенденция сохранится еще на несколько дней.

Владивосток накрыло дымом от лесных пожаров. Вчера в городе ситуация с задымленностью несколько улучшилась из-за того, что ветер был с южной стороны. Однако Приморский гидрометцентр предупреждает: в ближайшие дни потоки воздуха с севера опять принесут большое количества дыма.

В связи с дымом от лесных пожаров, который накрывает Владивосток, объявлено о метеоусловиях первой степени опасности. Большое количество пыли, угарного газа и дыма от пожаров – результат малоснежной зимы, как отмечают специалисты.

20 муниципалитетов края уже сообщили о начале пожароопасного сезона в лесной части Владивостока. Экологическая ситуация не ухудшилась, однако нормы угарного газа и дыма несколько превышены. Местные власти начали проверять воздух с помощью передвижной лаборатории. Специалисты, собирающие образцы воздуха, не рекомендуют паниковать. Если результаты покажут реальную опасность для здоровья, нужно будет использовать респираторы, по возможности оставаться дома и не открывать окна, вместо них включать кондиционеры.

Пожары в лесах Владивостока – это результат самой теплой зимы за последние 85 лет, как рассказали метеорологи.