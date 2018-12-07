Жительница Китая потратила 10 тысяч юаней на «пластику» глаз для кота

Поступок китаянки вызвал шквал критики от ее соотечественников.

Женщина из города Нанкин, провинция Цзянсу, отправила свою кошку к ветеринару на операцию по созданию двойного века, так как посчитала, что глаза своего питомца «уродливыми». За это вмешательство хозяйка животного заплатила медикам 10 000 юаней, что в переводе на рубли равно почти 100 000 рублей.

Ветеринар, который выполнял операцию, рассказал, что с подобными просьбами в поладнее время обращается множество владельцев собак и кошек, которые желают, чтобы их питомцы участвовали в выставках. Согласно китайским стереотипам, наличие двойных век придает глазам привлекательность и делает их привлекательнее.

Однако ветеринары напоминают, что подобные операции могут пагубно отразиться на домашних животных из-за вредности анестезии. Один из врачей ветклиники назвал операции по созданию двойного века «легкомыслием». Медики сообщили, что подвергать домашних животных хирургическому вмешательству стоит лишь в том случае, если его жизни угрожает опасность или при наличии серьезных дефектов.

Китайские соцсети переполнились гневными комментариями в адрес хозяйки кошки. Также с недовольством выступили местные зоозащитники.