Граждане России назвали самые полезные предметы школьной программы – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого выяснилось, что такие школьные предметы, как: математика, русский язык и история, по мнению российских граждан считаются самыми полезными из всей школьной программы. Именно знание этих предметов пригодится в будущем, сообщается в новости опубликованной ВЦИОМ 28 февраля.

Сограждане решили, что математика является полезным предметов и в сравнении с 2009 годом, когда показатель был равен 50%, он возрос до 72%. В свою очередь русский язык поднялся на 17% за последние 10 лет. Такие предметы, как история – 38%, литература – 37% и физика – 33%, люди называют гораздо реже, чем первые два. Самыми малополезными по мнению. Опрашиваемых являются иностранные языки - 23%, химия - 18%, география - 14%, информатика - 12%, английский язык - 11%), физкультура - 11%) и завершает список биология с показателем в 10%.

Также был составлен список абсолютно не приносящих в будущем пользу предметов, в него вошли: религиоведение – 6%, музыка – 5% и рисование – 4%. Особенно респонденты отметили ненадобность ОБЖ - 3%, а также обществознания и технологии (труда). Однако 7 процентов сограждан утверждают, что не существует бесполезных школьных предметов.