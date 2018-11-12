Младшеклассники Москвы в игровой форме примут участие в онлайн-состязаниях по математике

«Наша задача — уже в начальной школе показать каждому ребёнку, что математика — предмет яркий и увлекательный, а не скучный и занудный», - отметил руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Он сообщил, что в Москве пройдет онлайн-олимпиада для младшеклассников «Я люблю математику».

С 11 по 24 марта ребят ждут игровые задания на развитие логики, пространственного воображения и нестандартного мышления. Пробный тур можно пройти до 10 марта, участие и регистрация в мероприятии бесплатно на официальном сайте мероприятия. Олимпиада проводится совместно с сервисом Яндекс.Учебник. Руководитель образовательных сервисов «Яндекса» Илья Залесский подчеркнул, что математика находится в центре внимания школьников и родителей: 30% запросов об учебниках и пособиях для начальной школы связаны именно с этим предметом. В центре внимания этот предмет находится и в сфере образовательной системы столицы, о чем не раз говорил руководитель департамента образования и науки столицы Исаак Калина. Напомним, в прошлом году Исаак Калина поддержал инициативу Ассоциации учителей математики: в московских школах открыто более 300 профильных классов по проекту «Математическая вертикаль». В следующем учебном сезоне, уже в этом году, будут открыты предпрофессиональные инженерные и IT-классы.







