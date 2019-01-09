«Душат с детства»: Смертность от рака в России повышается по вине правительства

Сегодня, 13:35 \\ Общество

Стала известна причина высокой заболеваемости раком груди у россиянок.

По мнению одного из врачей Европейской клиники специалиста-онколога Андрея Пылева, статистическая служба России приукрашает реальность в чёрных тонах, сообщая о том, что основной причиной смерти россиянок являются онкологические заболевания. По словам самого онколога, главной причиной смерти россиян обоих полов являются сердечно-сосудистые заболевания, а не онкология.

Как заметил Пылев, статистика является достаточно неточной наукой, так как всегда говорит об арифметическом среднем показателе смертей и может содержать неточные данные. В реальности же, рак не является главным губителем россиян, но входит в первую пятёрку причин преждевременных смертей граждан страны.

При этом нельзя не отметить того факта, что высокая онкологическая заболеваемость берётся не из пустоты. Основной причиной раковых заболеваний являются проблемы с воздухом и экологией. Так, например, на Южном Урале, в районе села Ларино, открылся новый литейный цех, организованный предприятием «ГидроМехСервис». Жители села Ларино жалуются на то, что идущий со стороны цеха смог душит жителей села, так как в смоге содержатся частицы вредных для человеческого организма веществ, используемых на производстве. Данной проблемой уже занимается прокуратура.

Нельзя сказать, что в России нет проблем с экологией. Больше того, многие проблемы с российской экологией вызваны самой российской жизнью. Многие вредные производства в стране, создаваемые с подачи правительства для улучшения российской экономики, случайно ли или нет травят россиян вредными отходами своих производств.

Ставя перед собой целью развитие российской промышленности и экономики, российское правительство способствует возникновению новых заводов. При этом, в силу непроработанности экологического права в стране, а так же высокого уровня коррупции происходит систематическое нарушение всех экологических норм и требований.

В итоге получается, что многие россияне живут в плохой экологии, из-за чего и происходит пересыщение организма вредными веществами, провоцирующими раковые заболевания. Поэтому какое бы место раковые заболевания не занимали в списках причин смертей россиян, они там будут на самых высоких позициях до тех пор, пока строительство промышленных предприятий происходит таким образом, как это принято сейчас.

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