3D-принтер помогает ворам красть вещи пассажиров

В аэропортах участились случаи воровства личных вещей пассажиров при помощи поддельных ключей от чемоданов.

Сотрудники американских и некоторых европейских аэропортов в последнее время стали все чаще фиксировать случаи воровства из чемоданов пассажиров. Главным инструментом преступников становятся копии специальных мастер-ключей, изготовленные при помощи технологии 3D-печати. Об этом сообщается в свежем номере The Sun.

В статье уточняется, что жертвами воровства становятся чемоданы, на которых установлена система кодовых замков TSA. У уполномоченных сотрудников аэропортов есть семь специальных ключей, способных открыть любой замок на багаже. Это необходимо для того, чтобы осмотреть подозрительный груз без присутствия владельца. В 2014 году в интернете было опубликовано изображение этих ключей, удаленное через некоторое время. Однако этого хватило, чтобы злоумышленники успели детально рассмотреть мастер-ключи. При помощи 3D-принтера были созданы точные копии, с помощью которых воры могут открыть чемодан за несколько секунд.