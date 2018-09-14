3D-принтер помогает ворам красть вещи пассажиров

Сегодня, 09:36 \\ Общество

В аэропортах участились случаи воровства личных вещей пассажиров при помощи поддельных ключей от чемоданов.

 Сотрудники американских и некоторых европейских аэропортов в последнее время стали все чаще фиксировать случаи воровства из чемоданов пассажиров. Главным инструментом преступников становятся копии специальных мастер-ключей, изготовленные при помощи технологии 3D-печати. Об этом сообщается в свежем номере The Sun.

В статье уточняется, что жертвами воровства становятся чемоданы, на которых установлена система кодовых замков TSA. У уполномоченных сотрудников аэропортов есть семь специальных ключей, способных открыть любой замок на багаже. Это необходимо для того, чтобы осмотреть подозрительный груз без присутствия владельца. В 2014 году в интернете было опубликовано изображение этих ключей, удаленное через некоторое время. Однако этого хватило, чтобы злоумышленники успели детально рассмотреть мастер-ключи. При помощи 3D-принтера были созданы точные копии, с помощью которых воры могут открыть чемодан за несколько секунд.

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Автор - Антон Словацкий
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