В Москве отреставрировали нелегальное издательство газеты «Рабочий»

Сегодня, 07:29 \\ Общество

Дом на Лесной улице считается самым загадочным зданием в столице.

 В Москве закончилась реставрация дома на улице Лесная, где в первые годы 20 века тайно выпускалась газета РСДРП под названием «Рабочий» и различные агитационные материалы партии. В столице только самые посвященные знали, что происходит внутри здания, украшенного вывеской «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе». Об окончании реставрации рассказывается на официальном сайте московских властей.

Специалисты полностью отреставрировали фасад трехэтажной постройки. Сейчас на этом месте находится музей, посвященный подпольному издательству первых российских эсдеков в 1905-1906 годах. Изначально помещение было доходным домом Колупаева. Историки утверждают, что магазин Каландадзе на первом этаже работал в минус, и нужен был только как прикрытие нелегальной печати. По словам руководства Департаментом культурного наследия города, до реставрации подпольная типография находилась в удручающем состоянии. Стены были в трещинах, а пинакли разрушены. «Теперь все восстановлено, благодаря работе реставраторов и историков, изучивших архивные материалы», - рассказал Алексей Емельянов, глава департамента.

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Автор - Антон Словацкий
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