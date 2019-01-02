Марлен Хуциев: меня выписали из больницы, но лучше бы я был там, где сейчас моя жена
26 февраля из больницы выписали знаменитого Российского кинорежиссера Марлена Хуциева. Сын Хуциева сообщил, что его отец снова может находиться дома.
Не так давно стало известно, что Марлен Мартынович и его жена Ирина Соловьева обратились за помощью в больницу. Более того, у них были некие проблемы со здоровьем, о которых они не разглашали. Перед Новым годом они были госпитализированы в больницу и проходили обследования. К сожалению, опасения Марлена Хуциева подтвердились. Его любимая жена Ирина Соловьева скончалась 4 января, не дожив до 86-летия своего мужа. Соловьева и Хуциев начали свои отношения еще в студенческие годы. С тех пор они ни разу не расставались, и прожили счастливую жизнь. Для Марлена Мартыновича смерть жены стала большой трагедией. Ему было тяжело принять факт гибели жены. Из-за проблем с сердцем пришлось отложить его выписку из больницы. Еще с середины декабря 2018 года режиссёр чувствовал себя тяжело. Хуциев долго не хотел соглашаться с просьбой жены, чтобы лечь на обследование. Посмотрев, что супруга находится в состоянии болезни, решил ради нее это сделать.
Проходил он обследование ради Ирины Соловьевой. В то же время он боялся, что супруга не сможет побороть свою болезнь. Хуциева выписали, сейчас ему назначен режим покоя, чтобы попытаться немного отвести мысли от трагедии, которая произошла с его любимой.