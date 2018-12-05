Долетались до суда: Аэрофлот может снизить цены на билеты из-за судебных исков

Сегодня, 10:35 \\ Общество

Крупнейший российский авиаперевозчик разваливается под тяжестью судебных исков и готовится закрываться.

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот», являющийся на многих направлениях авиаперелётов монополистом, по итогам 2018 года показал прибыль в ноль рублей. Для многих инвесторов компании и акционеров этот показатель стал шоком. Причиной этому послужил рост цен на авиакеросин, вызванный колебаниями курса рубля и нефти, а также возрастание стоимости внеполётного обслуживания – по данным самой компании доля внеполётного обслуживания Аэрофлота выросла до 25%. Это привлекло внимание силовиков: по слухам, против руководства Аэрофлота ФСБ завела дело о нецелевых тратах и задержала главного пилота компании.

Вместе с тем компания несёт репутационные убытки. Так, например, российский журналист Дмитрий Алешковский был лишён платиновой карты обслуживания Аэрофлота (то самое внеполётное обслуживание, на которое компания тратит 25% своих средств) за критику компании. Алешковский выложил в своих соцсетях фотографию распоряжения директора Аэрофлота, которое запрещает сотрудникам пользоваться сотовыми телефонами в офисах компании. Аэрофлот решил, что этого достаточно, чтобы лишить своего клиента наивысшей бонусной программы. Как стало недавно известно, Алешковский подал на Аэрофлот в суд. Учитывая то, что историй, подобных этой, в последнее время было немало, Аэрофлот ждёт волна судебных исков.

При этом Аэрофлот, как компания-авиаперевозчик, известна своей неадекватной ценовой политикой. Являясь, фактически, монополистом на беспересадочных полётах на Дальний Восток, компания Аэрофлот вполне в состоянии предоставить своим клиентам уникальную возможность слетать летом из Москвы во Владивосток за какие-то 55-80 тысяч рублей. В качестве альтернативы можно за 35 тысяч слетать из Москвы в Нью-Йорк, находящийся в другой стране и на другом континенте. У потенциальных клиентов Аэрофлота крайне небогатый выбор – убыточная для Аэрофлота компания-дочка «Россия» требует меньше денег за билет, но предоставляет худшее обслуживание.

Неадекватная ценовая политика, судебные иски с многолетними клиентами, нулевые доходы – всё это ставит под сомнение целесообразность существования компании в нынешнем виде. Так что совершенно не удивляют слухи о том, что когда ФСБ завершит ведение дела против топ-менеджмента Аэрофлота, в связи с неадекватными тратами на внеполётное обслуживание, компанию ждут перемены.

Прогонозируется радикальная смена всего руководящего состава компании. Аэрофлот будет ликвидирован или фактически вольётся в состав Ростеха. Дочки-компании Аэрофлота «Победа» и «Россия» будут преобразованы в отдельные юрлица. Вполне возможно, что в попытках удержать свою долю на рынке, Аэрофлот пойдёт на снижение цен за билеты. Или же клиенты компании пойдут массово сдавать авиабилеты, что вызовет их резкое падение в цене. Пока всё это только слухи, но сам факт их появления говорит о том, что накопившееся деятельностью авиакомпании недовольство вышло за пределы всех рамок.

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