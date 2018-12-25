Правительство может утвердить обновленные сроки строительства ЦКАД

Сегодня, 18:51 \\ Общество

Сейчас идёт строительство первого, третьего и пятого участков Центральной кольцевой дороги в Московской области. Его планируют закончить к октябрю 2020 года, но конкретно четвёртого участка к октябрю 2021 года. Об этом рассказал Иннокентий Алафинов, являющийся заместителем министра транспорта Российской Федерации.

 

Из слов Алафинова можно сказать, что уже сформировали единый график и подтвердили сроки окончания работы: пусковые комплексы - первый, третий, а также пятый – к октябрю 2020, а вот четвёртый будут достраивать немного дольше и закончат в октябре 2021 года.

Вячеслав Петушенко, являющийся представителем правления «Автодор» сказал, что самые важные и ответственные участки Центральной кольцевой дороги возьмут под пристальный контроль.

По ходу совещания у вице-премьера Максима Акимова о реализации проекта Центральной кольцевой дороги можно сказать, что отставания, которые были ранее, допускались в основном из-за надобности переустройства коммуникации. И по ходу строительно-монтажных работ уже обнаружено примерно 200 объектов подземных коммуникаций, требующие срочного переноса. Максим Акимов порекомендовал Министерству транспорта Российской федерации в срочном порядке доложить при возникновении спорных вопросов с владельцами сетей.

Центральная кольцевая дорога будет проходить через территорию Московской области и Новой Москвы примерно в 50 километрах от МКАД. В проекте реализовано пять пусковых комплексов. А на новой трассе призваны разгружать федеральные дороги за счет перераспределения транзитного потока автомобилей.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Фролов
Главное за неделю

«Детская чума» стала глобальной: врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной

 По словам медиков, сейчас корь стала серьезной проблемой, которая может затронуть каждого. Болезнь, от которой можно защититься путем вакцинирования, получает все больше распространение, угрожая...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Рак и язва: Кофе и чай натощак могут спровоцировать смертельные заболевания

Учёные утверждают: даже самые полезные продукты, такие как овощи и фрукты, могут вызвать...

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

«Путин помоги убрать кучю»: Карельского депутата могут наказать за послание на снегу

 Депутат решил привлечь внимание главы государства и местных чиновников на проблему...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ