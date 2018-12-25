Правительство может утвердить обновленные сроки строительства ЦКАД

Сейчас идёт строительство первого, третьего и пятого участков Центральной кольцевой дороги в Московской области. Его планируют закончить к октябрю 2020 года, но конкретно четвёртого участка к октябрю 2021 года. Об этом рассказал Иннокентий Алафинов, являющийся заместителем министра транспорта Российской Федерации.

Из слов Алафинова можно сказать, что уже сформировали единый график и подтвердили сроки окончания работы: пусковые комплексы - первый, третий, а также пятый – к октябрю 2020, а вот четвёртый будут достраивать немного дольше и закончат в октябре 2021 года.

Вячеслав Петушенко, являющийся представителем правления «Автодор» сказал, что самые важные и ответственные участки Центральной кольцевой дороги возьмут под пристальный контроль.

По ходу совещания у вице-премьера Максима Акимова о реализации проекта Центральной кольцевой дороги можно сказать, что отставания, которые были ранее, допускались в основном из-за надобности переустройства коммуникации. И по ходу строительно-монтажных работ уже обнаружено примерно 200 объектов подземных коммуникаций, требующие срочного переноса. Максим Акимов порекомендовал Министерству транспорта Российской федерации в срочном порядке доложить при возникновении спорных вопросов с владельцами сетей.

Центральная кольцевая дорога будет проходить через территорию Московской области и Новой Москвы примерно в 50 километрах от МКАД. В проекте реализовано пять пусковых комплексов. А на новой трассе призваны разгружать федеральные дороги за счет перераспределения транзитного потока автомобилей.