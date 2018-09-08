«Путин помоги убрать кучю»: Карельского депутата могут наказать за послание на снегу

Сегодня, 17:47 \\ Общество

Депутат решил привлечь внимание главы государства и местных чиновников на проблему затопления домов водой от большого снежного сугроба, который отказываются убирать. Чиновник посчитал, что послание на снегу эффективнее официального письма. «Ему сверху всё видать, может, и нашу просьбу увидит», - пишет депутат.

 Карельского депутата Игоря Некина могут наказать за послание на снегу в адрес президента. Некин написал: «Путин помоги убрать кучю» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). Надпись сделана именно на том огромном сугробе, за уничтожение которого выступает Некин. Карельский депутат выразил обеспокоенность тем, что в прошлом году после такой же ситуации талая вода затопила дом в Олонце по улице Ленина.

 В горсовете Олонца карельскому депутату ответили, что деньги на уборку сугроба закончились, так как были истрачены за месяц из-за суровых погодных условий. Чиновники посоветовали своему коллеге обратиться к коммунальщикам. Однако и там депутату Некину отказали: убирать сугроб должна администрация. Ситуация так возмутила карельского депутата, что он решил оставить послание Путину на снегу.

Игоря Некина могут наказать за такое послание на снегу. В полицию уже обратились коллеги депутата. По их словам, Некин «дискредитировал власть». Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы понять, есть ли в поступке карельского депутата какое-либо нарушение. Куча снега все еще не убрана.

 Свои претензии к куче снега и работе чиновников Некин написал в своем сообществе «ВКонтакте». В целом, депутата его подписчики поддержали. Некоторые указали на грамматические ошибки, а кто-то даже вспомнил похожий случай в городе Аппатиты.

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Автор - София Волкова
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