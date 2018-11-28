В Нижнем Тагиле тараканы в школьной столовой мешают ученикам обедать

Сегодня, 16:52 \\ Общество

Мама одного из учащихся рассказала СМИ, что территория столовой «кишит тараканами». С этим утверждением категорически не согласна директриса школы.

 В Нижнем Тагиле в школе №81 тараканы в школьной столовой мешают ученикам обедать. Подробностями неподобающей ситуации делится мама одного из учеников. Женщина сетует на то, что дети младших и старших классов вынуждены голодать, так как тараканы обитают даже в тарелках. По словам родительницы, жалобы руководству школы Нижнего Тагила поступали, но там их отрицают.

Директриса учебного заведения в Нижнем Тагиле Светлана Усатова полностью опровергает снимки с тараканами в столовой, которые ученики показали своим родителям. Она утверждает, что фото старые, и сделаны до того, как в школе применили меры по устранению насекомых. Женщина объяснила, что лично водила родителей в столовую в не учебное время – тараканов замечено не было. Однако родители школьников убеждены, что травля тараканов не подействовала – они по-прежнему мешают ученикам обедать.

Родители направили жалобу на ресурс городской администрации Нижнего Тагила. Ответ по ситуации с тараканами в столовой будет получен ими до 11 марта.

Ранее сообщалось о скандале в столичной школе. Из-за драки две девочки 3 класса доставлены в больницу.

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Автор - София Волкова
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