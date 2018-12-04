Жители Новосибирска приняли Венеру за НЛО

Виднеющаяся возле Луны планета насторожила жителей Новосибирска.

Новосибирцы стали свидетелями необычного зрелища: в предрассветном небе 27 февраля около Луны наблюдалась светящаяся точка. Любители конспирологии тут же выдвинули версию, что это был НЛО. Однако астрономы поспешили успокоить горожан и объяснили, что светящийся объект это планета Венера.

Ученые пояснили, что сейчас наблюдается «сближение» Луны и «сестры Земли». Венера особо видна под утро, поэтому ее прозвали «утренней звездой». По словам экспертов, сближение двух небесных тел происходит с 26 февраля и продлится до 5 марта. В эти дни этот процесс виден даже невооруженным глазом. Большой новосибирский планетарий готовит для любителей наблюдений за астрономическими событиями программу «Утренняя звезда», которая будет приурочена к сближению двух космических объектов. Тематическое мероприятие состоится 3 марта.

По словам астрономов, за сближением «утренней звезды» и спутника Земли можно будет наблюдать в первой и во второй половине года. Однако в середине года планета скроется за Солнцем. 17 августа произойдет соединение Венеры с небесным светилом.