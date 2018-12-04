Жители Новосибирска приняли Венеру за НЛО

Сегодня, 15:56 \\ Общество

Виднеющаяся возле Луны планета насторожила жителей Новосибирска.

Новосибирцы стали свидетелями необычного зрелища: в предрассветном небе 27 февраля около Луны наблюдалась светящаяся точка. Любители конспирологии тут же выдвинули версию, что это был НЛО. Однако астрономы поспешили успокоить горожан и объяснили, что светящийся объект это планета Венера.

Ученые пояснили, что сейчас наблюдается «сближение» Луны и «сестры Земли». Венера особо видна под утро, поэтому ее прозвали «утренней звездой». По словам экспертов, сближение двух небесных тел происходит с 26 февраля и продлится до 5 марта. В эти дни этот процесс виден даже невооруженным глазом. Большой новосибирский планетарий готовит для любителей наблюдений за астрономическими событиями программу «Утренняя звезда», которая будет приурочена к сближению двух космических объектов. Тематическое мероприятие состоится 3 марта.

По словам астрономов, за сближением «утренней звезды» и спутника Земли можно будет наблюдать в первой и во второй половине года. Однако в середине года планета скроется за Солнцем. 17 августа произойдет соединение Венеры с небесным светилом.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

«Детская чума» стала глобальной: врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной

 По словам медиков, сейчас корь стала серьезной проблемой, которая может затронуть каждого. Болезнь, от которой можно защититься путем вакцинирования, получает все больше распространение, угрожая...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Рак и язва: Кофе и чай натощак могут спровоцировать смертельные заболевания

Учёные утверждают: даже самые полезные продукты, такие как овощи и фрукты, могут вызвать...

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

Елизавета II лишила принца Чарльза права на корону Великобритании

Глава правящей династии Великобритании в связи с преклонным возрастом в ближайшие годы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ