«Повесить и сжечь живьём»: Хабиба Нурмагомедова могут подставить его фанаты

Поклонники Хабиба посчитали, что с «развратом» в республике нужно бороться радикальными методами.

Чемпиона UFC скоро будут называть теневым министром культуры Дагестана. Не так давно боец гневно обрушился на рэперов, вынудив Егора Крида отменить гастроли в республике. Затем последовала словесная перепалка с Тимати, когда в ответ на недоумение певца последовали грязные оскорбления. В обоих случаях, пользователи Сети предполагали, что риторика Нурмагомедова была угрожающей и могла бы стать предметом правовой оценки специалистов. Два дня назад Хабиб раскритиковал спектакль «Охота на мужчин», который был показан в Махачкале для взрослой публики под грифом 16+. Старательный чемпион дважды переписывал текст своей публикации на своей странице в соцсети. Судя по всему, он понял, что в горячности наговорил лишнего, что вполне могло попасть под призывы к мятежу. Нурмагомедов упирал на национальные традиции, исключающие разврат на сцене и вне её, намекая, что властям не следует ждать, пока народ сам не решит эту проблему.

Как известно, благими намерениями выстелена дорога в ад и этот тезис стали щедро подтверждать некоторые фанаты бойца. В комментариях под записью стали появляться угрозы, поражающие своим разнообразием и изощрённостью. Организаторов и актёров спектакля предлагали «застрелить, сжечь живьём и повесить», подкрепляя свои слова именем Бога. Этих поклонников нимало не смущало, что они могут подставить своего кумира, ставшего в последнее время лицом республики. Единоверцы и земляки Нурамагомедова стали критиковать и его позицию, и высказывания отдельных комментаторов, отмечая, что нельзя жить в XXI веке и рассуждать с позиций средневековья. При этом, Хабиба предостерегли, что его взгляды могут стать сюрпризом для его деловых партнёров, таких, как Toyota, представителем которой сегодня стал чемпион UFC.