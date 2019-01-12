Первый отдельный приют для кошек хотят открыть в России

Зоозащитники обратились к властям и попросили создать специальный отдельный приют для кошек, в котором не будет вольеров. Если идея будет одобрена, такой приют станет первым в России.

Такую инициативу высказал член Общественной палаты столицы Сергей Ладочкин. Он заявил, что необходимо найти специальный земельный участок для строительства таких приютов. При том политик заявил, что необходим приют не только для кошек, но и для собак. Он отметил, что представители семейства кошачьих должны содержаться отдельно, а в собачьем приюте не должно быть больше 500 животных.

Кроме того, Ладочкин заявил, что очень важно обеспечить кошкам безвольерное проживание. Вместо них политик предлагает соорудить небольшие домики. Не секрет, что кошки любят прятаться в небольшие коробочки. В домиках, отмечает член Общественной палаты, им будет очень комфортно.

Эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова указала, что отдельный приют для кошек сразу повысит их шансы на выживаемость. В настоящее время, по ее словам, их почти невозможно вылечить, поскольку кошек размещают по остаточному принципу в ограниченных условиях, где быстро распространяется инфекция. Чаще всего заражено целое место, поэтому медики бессильны.

Приюты без вольеров откроют гораздо больше возможностей, уверен политик. По его словам, их можно будет посещать по аналогии с антикафе. Кроме того, появится возможность организовать оказание ветеринарных услуг, поскольку очень часто бездомные животные нуждаются в медицинской помощи. К тому же, кошкам будет гораздо проще приспособиться к условиям жизни без собак, с которыми их содержат сейчас.