«Эх, где мои годы молодые»: Лановой не смог сыграть свою роль в театре Вахтангова из-за плохого самочувствия

Народный артист Василий Лановой, к большому сожалению, не смог принять участие в спектакле «Посвящение Еве», который должен был пройти в Театре имени Вахтангова. В воскресенье 24 февраля из-за плохого самочувствия артист вынужден был покинуть стены театра.

Василий Семенович Лановой не стал играть свою роль в спектакле из-за нездоровья. «Эх, где мои годы молодые», - говорил Василий Семенович, переживая отмену спектакля. По словам директора театра Кирилла Крока, артисту стало плохо еще за час до выхода на сцену. Лановой подумал, что ему стало не хорошо из-за волнения, хоть за его плечами десятки выступлений, он выходит на сцену, будто в первый раз. Вместо спектакля, как сообщил Крок, состоялся творческий вечер народного артиста Евгения Князева. Не смотря на то, что спектакль был заменен, многие зрители сдали билеты. Коллеги рассказывали, что периодически Лановой чувствовал себя не хорошо, но всегда выходил на сцену. Народному артисту России сразу же вызвали скорую помощь.

Как оказалось, Василию Семеновичу стало плохо из-за высокого артериального давления. Сотрудники скорой помощи сообщили, что скачок давления мог произойти из-за смены температуры воздуха на улицах Москвы. Ведь артист совсем не молод, ему 85 лет. Организм в таком возрасте более чувствительней к перепаду температуры. Все обошлось, и в скором времени Лановой сможет снова выйти на любимую сцену.



