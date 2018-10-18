Справиться с аэрофобией пассажирам в "Домодедово" помогут собаки

Сегодня, 08:27 \\ Общество

Аэропорт в Москве запустил специальную акцию "Обними друга перед полетом". Теперь пассажирам можно будет снять стресс перед полетом очень просто - обнять собаку. Для животных создана специальная зона.

 Акция была запущена вместе с благотворительным фондом помощи животным «Вторая жизнь». Многие пассажиры испытывают страх перед полетом. Однако на сегодняшний день перелеты из одного города в другой или даже в другие страны – уже обычное дело. Необходимость в этом может возникнуть как на работе, так и в личной жизни. Поэтому людям приходится преодолевать аэрофобию.

Чтобы пассажирам было легче справиться со страхом, в «Домодедово» открыли на втором этаже специальную зону. Там испытывающие страх или просто желающие пообщаться с животными могут их обнять перед полетом. Эксперты отмечают, что все собаки привиты, очень дружелюбны и проживают в семьях с детьми.

Исполнительный директор фонда «Вторая жизнь» Станислав Перешеин рассказал, что существуют специалисты, которые занимаются лечением и реабилитацией людей с помощью собак. Их называют канистерапевты. Он отметил, что методика, которая предлагается теперь аэропортом, действительно очень помогает пассажирам снизить стресс и поднять настроение. Интересно, что за рубежом такая практика довольно популярна. Например, аэровокзалы Ванкувера и Милана также предлагают людям такое простое, но эффективное средство причем на постоянной основе.. Накануне акция в Москве прошла в первый раз. Однако организаторы обещали провести в течение года еще несколько таких встреч.

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Автор - Евгения Чернобаб
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