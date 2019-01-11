Леонардо Ди Каприо требует освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Сегодня, 05:58 \\ Общество

Выдающийся голливудский актёр Леонардо Ди Каприо выступил против бесчеловечного удержания косаток и белух в «китовой тюрьме» в Приморье и призвал всех неравнодушных присоединиться к петиции.

Посты с призывами об освобождении косаток и белух, загнанных в «китовую тюрьму», расположенную в бухте Средняя в Приморье, знаменитый актёр опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях Twitter и Facebook. Публикации содержат ссылку на петицию, к которой присоединились уже более 880 тысяч человек со всего мира.

О подготовке незаконной продажи в Китай косаток, внесённых в Красную книгу, заявили представители Greenpeace ещё в прошлом году. Беспокойство экологов вызывает не только продажа краснокнижных морских млекопитающих, но и условия их содержания в бухте, которую в прямом смысле превратили в тюрьму. Животные, загнанные в тесные клетки, страдают от невыносимых холодов, снега и льда.

Стоит отметить, что Ди Каприо давно выступает в защиту окружающей среды. В 2016 году актёр даже был награждён премией Crystal Award на Всемирном экономическом форуме за вклад в защиту окружающей среды. А фонд Leonardo DiCaprio Foundation, созданный ещё в 1998 году, регулярно выделяет крупные суммы денег на развитие инновационных проектов, направленных на природы в 40 странах.

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