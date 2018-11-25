Опубликованы результаты опроса: кто в декрете работает по специальности

Сегодня, 05:32 \\ Общество

Специалисты портала SuperJob выяснили, кто в декрете работает по специальности. Результаты опроса показали, что найти работу в отпуске по уходу за ребенком представляется наиболее легко в режиме онлайн.

 В опросе среди россиянок приняли участие чуть более 2 тыс. женщин, которые на время рождения ребенка имели постоянную работу. Две трети из них в декрете позволяют себе подработать по специальности.

Опрос выявил, что практически не прекращают свою деятельность женщины, которые занимаются тестированием программного обеспечения. На втором месте расположились переводчицы. 65% из них продолжает работать в декрете. За ними с небольшим отрывом следуют дизайнеры – 64%.

В декрете не оставляют свою деятельность по специальности и журналисты. 49% из них трудятся в декретном отпуске. Также находят время для подработки и женщины-программисты – 42%.

Часто совмещают с декретом свою работу юристы (38%), маркетологи (35%) и HR-менеджеры (34%). Среди архитекторов в декрете время на работу находит 33% респондентов.

Реже не оставляют свою деятельность по специальности логисты, медсестры, учителя и психологи. В декрете 25-30% из них продолжают работать.

Врачи, бухгалтеры, инженеры работают в декрете не часто (чуть более 20%). Среди поваров-мам подрабатывает 15 %. Наиболее низкий процент работающих женщин в декрете среди офис-менеджеров (6%) и секретарей (3%).

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Автор - Мария Титова
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