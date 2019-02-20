В Риге скончался известный актер и режиссёр Андрейс Жагарс

Сообщается, что 26.02.2019 года ушел из жизни Латвийский актер и театральный режиссёр Андрейс Жагарс. Об этой трагедии через Twitter сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс, выразив свои соболезнования родным артиста.

После тяжелой болезни ушел из жизни Андрейс Жагарс. Театральный деятель и режиссер, создавший десятки потрясающих и любимых публикой спектаклей. Андрейс был невероятно жизнерадостным человеком, хотел творить и создавать лучшее для людей. Жигарс родился 16 октября 1968 года. Актер запомнился зрителям, в основном, по таким фильмам, как «Дикие лебеди», «Матч состоится в любую погоду» и «Удачи вам, господа!». Очень сложно представить, как тяжело семье артиста, ведь так больно, когда тебя покидают любимые люди.

Жигарс скончался 26 февраля 2019 года в возрасте 60 лет. Подробности смерти не раскрываются, как и личная жизнь артиста. Трагедия произошла в Риге, когда Андрейс длительное время был подвергнут тяжелому заболеванию.



