Минобрнауки намерено узаконить получение высшего самообразования

Министерство образования и науки намерено узаконить получение среднего профессионального и высшего образования путем самоподготовки вне стен вузов.

Как сообщают «Известия», метод будет разработан министерством в 2019 году, однако его принятие требует внесения некоторых поправок в закон «Об образовании». В настоящий момент эксперты делают упор только на зачёты отдельных курсов, однако в перспективе рассматривается вариант получения диплома о высшем образовании после прохождения домашнего самостоятельного обучения.

Как сообщили в ведомстве «Известиям», такой вид обучения требует разработки способа подтверждения полученных на домашнем обучении знаний. Специалисты рассматривают вариант с использование центров оценки квалификации, которые будут принимать зачеты и экзамены.

Главным доводом в пользу самообразования эксперты считают его меньшую стоимость по сравнению с обучением в вузах. Так, например, при зачислении на платное обучение в вуз студент может принять решение о самостоятельном освоении части дисциплин, что в значительной степени скажется на стоимости его обучения. А для того, чтобы люди, находящиеся на домашнем обучении, со всей серьёзностью подходили к процессу сдачи зачетов и экзаменов, предложено обязать их оплачивать госпошлину.

Однако, как отмечают эксперты, у такого формата получения образования есть и свои минусы. По их мнению, во время домашнего обучения студенты будут лишены живого общения с сокурсниками, а соответственно и возможности получения полезных связей. Поэтому подобный формат будет более полезен для прохождения каких-либо дополнительных курсов или повышения квалификации.

Стоит отметить, что о введении такой системы обучения задумывались в Гонконге ещё в 2000-х годах, однако программа была закрыта, потому что не показала своей эффективности.