ЛДПР отблагодарила подростка за героизм заплесневелым сухпайком

В Брянской области школьника отблагодарили за героический поступок, подарив ему сухой паёк, в котором продукты оказались не пригодными к употреблению.

Пару дней назад Даниил возвращался домой со школы и заметил ребят, бегавших неподалеку от реки Ирпа. Он попытался предупредить ребят, чтобы те не выбегали на лед. Однако после он заметил мальчика, который провалился под лед, Даниил, не раздумывая снял рюкзак и бросился спасать ребенка. Несколько попыток и у него получилось вытащить мальчишку на берег.

Про героический поступок восьмиклассника узнали все. ЛДПР тоже не остались в стороне и решили напомнить о себе, подарив Даниилу сухой паёк и другие подарки.

«Со мной связались и сообщили, что партия хочет поблагодарить меня за мой героически поступок и вручить подарок. Я со своей мамой 25 февраля встретился с одним из членов партии. Мне подарили школьные тетрадки, мяч, часы, ручки, новый рюкзак, а в конце вручили сухой паек, - говорил Даниил, - когда я открыл его, то ужаснулся! Спасибо вам ЛДПР за подарки, обещаю завтра их вернуть. Мне очень обидно, что вот таким образом меня решили отблагодарить», - закончил мальчик.

Как оказалось, продукты из коробки оказались испорченными, на упаковках присутствовала плесень, сама коробка оказалась черной и мокрой, так как некоторые продукты потекли.

Вчера мальчику позвонил помощник главы Денис Семенов и приехал для встречи с мальчиком и его мамой. 26 февраля Даниил вернул свой подарок.

С Денисом Александровичем встреча прошла не так, как они ожидали. Все снималось на камеру. Перед мальчиком извинились и вручили новый сухой паек, не один, а целых пять коробок.

«Меня упрекнули в том, что я предала огласке данную ситуацию. И что таким образом, за счет своего сына, я хочу пропиариться», — рассказала мама мальчика.

Также она отметила, что никаким образом она не пыталась стать известной за счет своего сына, а Даниил, рискуя своей жизнь и спасая другого ребенка, не мог даже и думать в тот момент о каких-либо наградах и подарках.