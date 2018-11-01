Георгия Данелию вывели из искусственной комы

Сегодня, 21:17 \\ Общество

Георгий Данелия известен своими  культовыми кинокартинами. Первыми его работами, были фильмы  « Серёжа» и «Я шагаю по Москве», которые принесли известность и известность молодому режиссёру. « Афоня», « Мимино», «Кин-дза-дза», « Осенний марафон» и еще множество других любят зрители многих поколений. Обладатель  наград многих мировых и российских кинофестивалей.

 

Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Грузии. В 1931 году семья Данелия переехала в Москву. Любовь к  кинематографу привила его мама, Мери Анджапаридзе, которая была ассистентом на «Мосфильме», а позже стала режиссером-постановщиком. Отец, Николай Данелия, работал инженером-путейцем, а после переезда в Москву в скором времени был назначен бригадиром, а позже и вовсе  главным инженером столичного Метростроя. Георгий снимается в массовках, в 1956 году поступает на Высшие режиссерские курсы. Занимает Георгий Николаевич в мастерской Михаила Калатозова. 

По заявлению Маргариты Данелия, внучки знаменитого советского режиссёра Георгия Дайнелия, стало известно, что дедушку вывели из искусственной комы. В настоящее время  доктора оценивают состояние режиссёра как стабильное, но по-прежнему пока находится в отделении реанимации. Там ему произвели вентиляцию легких и выровняли дыхание.

 

23 февраля Георгий посетовал родным на боль в груди и сильную одышку. При экстренной госпитализации поставили диагноз пневмония.

Всеми любимый режиссёр и сценарист имеет проблемы со здоровьем длительное время. Он сам еще несколько лет назад рассказал о проблеме работы лёгких, которые работают лишь на 15%, из-за энфиземы лёгких.

Сегодня супруга Галина Данелия сообщила об улучшении состояния и перспективе выздоровления.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Фролов
Главное за неделю

«Детская чума» стала глобальной: врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной

 По словам медиков, сейчас корь стала серьезной проблемой, которая может затронуть каждого. Болезнь, от которой можно защититься путем вакцинирования, получает все больше распространение, угрожая...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Рак и язва: Кофе и чай натощак могут спровоцировать смертельные заболевания

Учёные утверждают: даже самые полезные продукты, такие как овощи и фрукты, могут вызвать...

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была...

Елизавета II лишила принца Чарльза права на корону Великобритании

Глава правящей династии Великобритании в связи с преклонным возрастом в ближайшие годы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ