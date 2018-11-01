Георгия Данелию вывели из искусственной комы

Георгий Данелия известен своими культовыми кинокартинами. Первыми его работами, были фильмы « Серёжа» и «Я шагаю по Москве», которые принесли известность и известность молодому режиссёру. « Афоня», « Мимино», «Кин-дза-дза», « Осенний марафон» и еще множество других любят зрители многих поколений. Обладатель наград многих мировых и российских кинофестивалей.

Георгий Николаевич Данелия родился 25 августа 1930 года в Грузии. В 1931 году семья Данелия переехала в Москву. Любовь к кинематографу привила его мама, Мери Анджапаридзе, которая была ассистентом на «Мосфильме», а позже стала режиссером-постановщиком. Отец, Николай Данелия, работал инженером-путейцем, а после переезда в Москву в скором времени был назначен бригадиром, а позже и вовсе главным инженером столичного Метростроя. Георгий снимается в массовках, в 1956 году поступает на Высшие режиссерские курсы. Занимает Георгий Николаевич в мастерской Михаила Калатозова.

По заявлению Маргариты Данелия, внучки знаменитого советского режиссёра Георгия Дайнелия, стало известно, что дедушку вывели из искусственной комы. В настоящее время доктора оценивают состояние режиссёра как стабильное, но по-прежнему пока находится в отделении реанимации. Там ему произвели вентиляцию легких и выровняли дыхание.

23 февраля Георгий посетовал родным на боль в груди и сильную одышку. При экстренной госпитализации поставили диагноз пневмония.

Всеми любимый режиссёр и сценарист имеет проблемы со здоровьем длительное время. Он сам еще несколько лет назад рассказал о проблеме работы лёгких, которые работают лишь на 15%, из-за энфиземы лёгких.

Сегодня супруга Галина Данелия сообщила об улучшении состояния и перспективе выздоровления.