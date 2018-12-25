В новосибирском метро в марте запустят поезд-музей, посвященный Году театра

В скором времени новосибирцы смогут увидеть первый в истории своего города поезд-музей. Он состоит из 4-х вагонов стилизованного вида. Данная акция пройдёт в честь события, которое называется Год театра. На весь 2019 год запланировано множество мероприятий, таких как Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.

Этот поезд запустят для того, чтобы поведать населению нашей планеты о величайших театрах Новосибирска.

Проект будет реализован до 27 марта 2019 года. В каждом из вагонов будут разные истории театров города, всего их 10 в Новосибирске, в их число входят такие известные театры, как Новосибирский академический театр оперы и балета, Новосибирский областной театр кукол, а также «Красный факел» и «Глобус».

Напомним, что недавно появилась информация о том, что в городе пройдёт Международный день театра, и в честь этого мероприятия будет проходить акция «Ночь в метро». В планы этой акции входило выступление театральных актёров местных театров в метрополитене. И во вторник утвердили, какую постановку будут играть артисты – это будет «Алиса в подземелье». Иные подробности мероприятия не уточняются.

Как известно, новосибирский метрополитен является единственным в России за Уралом. Эти две ветки метро открыли в 1985 году и начитывают 13 станций.