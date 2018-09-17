Китай разрабатывает оружие для причинения невыносимой боли

В одном из институтов Китая разработали очень мощный магнитный излучатель, который может приносить головную боль людям с помощью микроволновых волн.

Система Microwave Active Denial System работает по принципу генерирования микроволн в миллиметровом радиусе действия, они фактически «проникают под кожу» человека, тем самым человек чувствует очень сильную головную боль.

Действие MADS может быть узконаправленным — вплоть до определенной части тела злоумышленника — либо широким, поражающим весь «вражеский сектор».

По его словам, MADS планируют заказать контртеррористические подразделения, а также пограничники и береговая охрана. Установка препятствует скоординированным действиям противников, а демонстранты быстро рассеются, уверен Су.

В статье приводится фото установки: она помещается в автофургон, который от обычного коммерческого вэна отличается лишь небольшой круглой антенной на крыше. Есть и стационарная версия.

Global Times пишет, что эффективность и безопасность системы подтверждена в ходе тестов «профессиональными отделами». Как именно проверяли MADS, не уточняется. Подчеркивается, впрочем, что микроволновое воздействие не оставляет травм и не причиняет долгосрочного вреда здоровью.

Господин Су также заявил, что интерес к установке проявляют зарубежные заказчики из стран, объединенных инициативой «Один пояс и один путь».

Ранее сообщили о разработках нелетального оружия будущего, которые финансирует Министерство обороны США.