Ольга Васильева предлагает усилить требования к экспертизе учебников

Министр просвещения Ольга Васильева, выступая на президиуме Российской академии наук (РАН), заявила, что учебники при формировании федерального перечня (ФПУ) необходимо проверять еще на стадии рукописей. «Должна быть экспертиза не в момент, когда вам принесли учебники со всех сторон, и там стоит цифра 2018, а сам учебник написан 16 лет назад, а когда принесли рукопись»,— отметила министр.

Госпожа Васильева также предложила ставить на титульном листе учебника имя рецензента, так как человек, который ставит свою подпись под текстом учебника и научной монографией, гарантирует «своим научным именем, что эта рецензия действительно правильная».

Вопрос формирования ФПУ с начала 2019 года вызвал уже как минимум два громких скандала. В начале февраля доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил, что его учебник «Экономика» для 10–11-х классов не был включен в федеральный перечень из-за отсутствия материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему. В Министерстве просвещения и РАО, где проводилась экспертиза, опровергли, что давали подобные рекомендации, заявив, что дополнить учебник предложило издательство.

Чуть позже несколько сотен преподавателей и членов Российской ассоциации учителей географии обратились к президенту РГО Сергею Шойгу с просьбой разобраться в ситуации с учебниками по их предмету. Авторы обращения утверждали, что из ФПУ были исключены «учебники, по которым работает более 90% школ РФ в 85 субъектах». После этого Генпрокуратура РФ выявила «коррупциогенные факторы» в действующей с 2016 года системе формирования федерального перечня учебников (ФПУ). Надзорное ведомство указало, в частности, что в документах не прописаны определение конфликта интересов и «способы его преодоления», а также заявило о «неполноте административных процедур».

Напомним, новый федеральный перечень учебников был утвержден в конце 2018 года . Ранее в него входило более тысячи наименований, однако после проведения дополнительной экспертизы было исключено порядка трети учебников.