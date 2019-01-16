"Совсем с ума сошли?": в сети обсуждают вхождение Шнурова в совет при комитете Госдумы по культуре

Сегодня, 12:17 \\ Общество

Сообщается, что в общественный совет вошел не только солист группы "Ленинград". Также в него включены митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.

 Как указала глава комитета Елена Ямпольская, она очень рада, что Сергей Шнуров присоединился к общественному комитету и увидел здесь «любопытную перспективу». Она заявила, что сейчас в высших эшелонах власти нужны более независимые и свободные люди, способные на смелые суждения о жизни и культуре. Известно, что совет занимается совершенствованием законодательства и разработке оптимальной позиции по важным вопросам в сфере культуры.

 В сети активно обсуждают новый статус Шнурова и его вхождение в совет. Пользователи возмущены таким исходом. Многие оказались против того, чтобы Сергей Шнуров входил в общественный совет при Госдуме. Некоторые высказались очень резко: «Совсем с ума сошли?», «Неужели всё у нас настолько плохо?» Одни из пользователь высказал свое мнение и заявил, что в инциденте нет ничего удивительного. По его словам, солист группы «Ленинград» «охмурил недалекую молодежь». Кроме того, в настоящий момент он якобы «диктует волю власти»: «Зомбирует в правильном русле».

Некоторые отреагировали с долей юмора: «Цирк для нас делают чтобы не рычали))», «Ну, теперь ликбез по части применения ненормативной лексики в Госдуме есть кому проводить».

Напомним, первый состав совета был учрежден еще в январе этого года. Тогда он уже пополнился новыми именами, в числе которых оказались и Михаил Швыдкой, и Карен Шахназаров, и музыкант Андрей Макаревич, и многие другие известные личности в сфере культуры.

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Автор - Евгения Чернобаб
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