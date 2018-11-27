В Госдуме придумали новый способ борьбы с интернет-троллями

Сегодня, 11:07 \\ Общество

В Госдуме придумали способ борьбы с «киберхамами» или так называемыми интернет-троллями, терроризирующими других пользователей Сети.

Как сообщает АГН «Москва», идея нового способа борьбы с интернет-троллями в рунете принадлежит заместителю председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борису Чернышову. Так, по его мнению, эффективная борьба с «киберхамами» возможна при внесении их в специальный список. Внесённым в перечень «хамов» пользователям будет объявлен бойкот, от которого им «перестанет быть хорошо».

Чернышов объяснил механизм действия предложенного «наказания». Так, при обнаружении интернет-тролля пользователи смогут обратиться к специальному органу, например, Роскомнадзору, который определит IP-адрес нерадивого юзера и выставит на всеобщее обозрение все данные о нём с пояснение, что этот пользователь не стоит внимания и нервов.

Политик также отметил важность принятия мер по данному вопросу, подчеркнув, что интернет-тролли по банальной прихоти способны сделать жизнь людей невыносимой.

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