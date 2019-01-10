Лежачему подростку-инвалиду пришла повестка в армию

Мать подростка крайне возмущена ситуацией, произошедшей с ее сыном, котором на днях пришла повестка о призыве в армию.

Александру из Екатеринбурга 16 лет, с рождения мальчику поставили ДЦП, вовремя родом он получил кровоизлияние в мозг, что и привело к болезни. Александр не может самостоятельно ходить и разговаривать. Справка о болезни была оформлена на прохождении медицинской комиссии в 2009 году и является действительной до 2020 года.

Нашла повестку мать в почтовом ящике 25 февраля, как указано в ней ее сын должен был явиться на постановку на учет в военкомат еще 24 февраля. Со слов матери, письмо пришло на адрес, где сын даже не был прописан. «Это просто верх цинизма! Ребенок с рождения не ходит, а его вызывают в военкомат! Где они только берут данные?», - возмутилась женщина.

Также мама мальчика пояснила, что не собирается тащить больного сына в военкомат, так как у них даже помещение, не приспособленное для инвалидов. В пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что повестки рассылаются всем подросткам для постановки на учет.

«В военкоматах не имеется медицинских данных и мы не имеем единой базы с медицинскими учреждениями», - процитировало издание портал 66.ru пресс-службу.

В Ведомстве отметили, что любой из родственников может предъявить справку с медицинским заключением, которое подтверждает болезнь ребенка.