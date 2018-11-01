Безопасность и высокие технологии: в Москве установят еще 7 тысяч камер

Сегодня, 08:37 \\ Общество

В Москве уже установлено множество камер, а под конец года планируется установка еще семи тысяч камер видеонаблюдения. В конечном итоге количество камер в столице буде превышать 174 тысячи.

 

Большую часть устройств размесят в общественных местах, в медицинских и учебных учреждениях, над подъездами и в других социальных объектах.

Устройства помогают сотрудникам правоохранительных органов бороться с преступностью в городе, еще видеонаблюдение облегчит работу в другом направлении, например, поможет сотрудникам выяснить причину дорожно-транспортного происшествия или найти потерянного питомца.

Некоторая часть данных устройств может распознавать лица, чьи фотографии уже загружены в базу.

Однако доступ к камерам будет ограничен, но любой из граждан может обратиться с запросом на получение видеосъемки.

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