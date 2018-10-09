«В Минкультуры мужчины в юбках ходят уже походу»: друзья и братья поддержали Хабиба

Сегодня, 08:02 \\ Общество

Хабиб Нурмагомедов подверг критике спектакль «Охота на мужчин» режиссера Владимира Моташнева. Российский боец смешанных боевых искусств выступающий под руководством UFC не оценил представления из-за откровенной сцены.

 

В самом сердце Дагестана в Махачкале 23 февраля состоялось мероприятие, видимо, в честь праздника. Однако бойцу не понравилась сцена эротического содержания. В своем Instagram Хабиб очень жестко раскритиковал спектакль, где в комментариях под постом его поддержали друзья и родственники.

«Кто несет ответственность за это? Кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане? Дагестан – это наша земля, никто не должен организовывать подобные мероприятия», —написал Хабиб.

 

«Считающий себя мужчиной дагестанец должен бороться с этой грязью», - написал в поддержку друг Хабиба.

«В минкультуры мужчины в юбках ходят уже походу», - а таким образом съязвил двоюродным брат чемпиона.

Однако не только они выступили под записью, большинство других родственников и друзей поддержали позицию Хабиба.

Напомним, ранее чемпион UFC выступил с поддержкой в пользу отмены концертов артистов из Black Star в Дагестане.

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