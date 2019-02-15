Трусливый заяц попался в объектив фотоловушки в Приморье

В заповеднике «Земля леопарда» в фотообъектив лесной камеры попал маньчжурский заяц. Маньчжурский заяц похож на зайца-беляка. Он отличается от своего сородича более миниатюрным туловищем и короткими лапками, при этом более напоминает дикого кроля.

Пик активности этого зайца приходится на ночное время. Днем наиболее вероятно его разыскать где-нибудь в дупле лежащего дерева либо в пустотах корневой системы. Также вам не представится возможность подобраться к нему ближе, чем на 2-3 метра. Если зайца вспугнуть, он начнет убегать напрямик, не путая и не скрывая следы. Пробежав значительное расстояние животное затихает.

"Когда боишься собственной тени. Может, этого маньчжурского зайца испугало внезапное наступление понедельника?", шутят сотрудники заповедника.

Работники заповедных лесов сообщили, что инфракрасные лучи от фотоловушки не пугают животных. Косой слишком долго вертелся перед камерой, а значит спугнула его вовсе не она.