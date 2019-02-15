Трусливый заяц попался в объектив фотоловушки в Приморье

Сегодня, 06:58 \\ Общество

В заповеднике «Земля леопарда» в фотообъектив лесной камеры попал маньчжурский заяц. Маньчжурский заяц похож на зайца-беляка. Он отличается от своего сородича более миниатюрным туловищем и короткими лапками, при этом более напоминает дикого кроля.

 

Пик активности этого зайца приходится на ночное время. Днем наиболее вероятно его разыскать где-нибудь в дупле лежащего дерева либо в пустотах корневой системы. Также вам не представится возможность подобраться к нему ближе, чем на 2-3 метра. Если зайца вспугнуть, он начнет убегать напрямик, не путая и не скрывая следы. Пробежав значительное расстояние животное затихает.

"Когда боишься собственной тени. Может, этого маньчжурского зайца испугало внезапное наступление понедельника?", шутят сотрудники заповедника.

Работники заповедных лесов сообщили, что инфракрасные лучи от фотоловушки не пугают животных. Косой слишком долго вертелся перед камерой, а значит спугнула его вовсе не она.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

«Детская чума» стала глобальной: врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной

 По словам медиков, сейчас корь стала серьезной проблемой, которая может затронуть каждого. Болезнь, от которой можно защититься путем вакцинирования, получает все больше распространение, угрожая...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Рак и язва: Кофе и чай натощак могут спровоцировать смертельные заболевания

Учёные утверждают: даже самые полезные продукты, такие как овощи и фрукты, могут вызвать...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Елизавета II лишила принца Чарльза права на корону Великобритании

Глава правящей династии Великобритании в связи с преклонным возрастом в ближайшие годы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ